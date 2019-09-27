Depremde Yalova için heyelan riski

Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir, Marmara'da yaşanacak olası 7 ve üzerindeki büyüklükte depremde kentin büyük ölçüde etkileneceğini söyledi. Yalova'nın coğrafi yapısı hakkında bilgi verip, şiddetli depremde heyelan riskine dikkati çeken Kendir, kantte yapı stokunun da eski olduğunu belirterek, "Biz yapılarımızla 7 ve üzerindeki depremde yıkıldık. Marmara yıkıldı. 7 üzerindeki depremdeler ciddi hasarlar bırakırlar. Yani 6.5 üzerindeki depremler burada yıkmaya başlar." diye konuştu.

Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir, Silivri açıklarında meydana gelen depremi yorumladı. Olası depremin ve meydana gelen depremlerin 'İstanbul Depremi' olarak anıldığını söyleyen Kendir, "Aslında İstanbul Depremi denmesinin tek bir sebebi var oda nüfus yoğunluğu. İstanbul'da bir fay yok. Fay Yalova'nın önünde ve Marmara Denizi'nin içerisinde. Yalova'da nereler depremden etkilenebilir. Yalova'da topografik yapı itibariyle kuzey-güney uzanımlı dereler, bu kuzey-güney uzanımlarının oluşturduğu düzlük sahalar var. Sahil bölgelerindeki alüvyon bölgeler var. Yapı stokumuzun çoğu eski. Yenilenme durumu şu anda pat diye hemen olabilecek bir şey değil. Bunlara yönelmeliyiz" dedi.



"7 ÜZERİNDEKİ DEPREMLER CİDDİ HASARLAR BIRAKIRLAR"

Öncelikle riskli alanlardan iyileştirmelere bakılması gerektiğini kaydeden Kendir, "Haritada gördüğümüz üzere dağlık alanlarımız var. Köylerimiz genellikle daha güvenli. Çınarcık tarafına doğru ilerledikçe burada heyelan problemleriyle karşı karşıya kalacağız. Depremler aynı zamanda heyelanları da tetikliyor. Bununla ilgili de önlemler almamız gerekiyor. Çınarcık'ın içerisinde de eski ve yıkılmayı bekleyen yüksek ve bugünkü yönetmeliklerle hiçbir alakası olmayan yapılar bulunmakta. Bu yapılan Yalova'mız için de geçerli. Biz yapılarımızla 7 ve üzerindeki depremde yıkıldık. Marmara yıkıldı. 7 üzerindeki depremdeler ciddi hasarlar bırakırlar. Yani 6.5 üzerindeki depremler burada yıkmaya başlar. 7 ve üzerindekiler ciddi anlamda şiddetli deprem olarak karşımıza çıkar" diye konuştu.



'HEYELANLAR SONUCU EVLER YIKILABİLİR'

Yalova'nın coğrafi konumu hakkında da bilgiler veren Kendir, "Yalova olarak güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ancak düzlük alanlarda alüvyon çökerlerden oluşuyor. Yamaçlarımız ise ayrışmaya çok müsait zemin alanlarından oluşuyor. Bunlar da lokal olarak heyelanlar meydana getiriyor. Yağışlı dönemlerde zeminler suya doygunken meydana gelen heyelanlar bir deprem olduğunda bu depremin tetiklemesiyle birlikte daha büyük heyelanlar meydana gelebilir. Bu heyelanlar sonucu evler yıkılabilir" ifadelerini kullandı.



'BİR TELSİZİMİZ BİLE YOK'

Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Başkanı Sabri Karaçam (Mag-Der) ise iletişim kanallarının kesilmesi durumunda olası afetlerde iletişim için gerekli olan alternatif iletişim teçhizatlarından mahrum olduklarını söyledi. "Bir telsizimiz bile yok" diyen Başkan Karaçam, "İstanbul için depremde 30 bin binanın yıkılacağı söyleniyor. 30 bin bina için yüzbinlerce arama kurtarma ekibi gerekiyor. Yalova'ya belki arama kurtarma ekibi gelmeyecek. Dolayısıyla biz Yalova olarak kendi yağımızla kavrulmak zorundayız. Biz hep bunu söylemeye çalışıyoruz. Biz yıllarca eğitimler veriyoruz ancak yeterli araç gerecimiz yok. Alternatif iletişim için telsizimiz bile yok. Malzeme noktasında eksikliklerimiz var. Daha modern malzemelerle de değiştirilmeleri gerekiyor" dedi.