29 Eylül 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
28.09.2019

CHP poster belediyeciliğine başladı

Hizmet yerine heykel yapmayı tercih eden CHP’li belediyeler heykelden sonra poster belediyeciliğine başladı. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen İzmir Urla’daki zeybek oynayan Atatürk heykelinin ardından 31 Mart'ta CHP'ye geçen Kırşehir'de de şehir girişine dev bir Atatürk posteri yaptırıldı.

Seçim zamanı oy almak için yaptıkları çeşitli vaatlerin ardından göreve gelir gelmez yaptıkları tek icraat heykel dikmek olan CHP'li belediyeler, icraatlerine bu sefer poster yapmayı da ekledi.

ZEYBEK OYNAYAN ATATÜRK HEYKELİ
İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği '7. Uluslararası Heykel Çalıştayı'yla heykel belediyeciliğine tam gaz devam eden CHP'li belediyeler Urla'da ortaya çıkan zeybek oynayan Atatürk heykeliyle de gündeme gelmişti.

HEYKELDEN SONRA POSTER
31 Mart'ta CHP'ye geçen Kırşehir'de şehir girişine dev bir Atatürk posteri yaptırıldı. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin girişine Mustafa Kemal Atatürk posteri astırıldı.

İzmirli ressam Turgut Kahraman tarafından yapıldığı öğrenilen poster sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından paylaşılırken bazı kullanıcılar da 'heykel, poster yerine hizmet yapılmalı' diyerek eleştiride bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Mehmetçik PYD’yi Tel Rıfat’ta bombardımana tuttu!
Mehmetçik PYD’yi Tel Rıfat’ta bombardımana tuttu!
CHP bu kez heykel yerine poster yaptırdı
CHP bu kez heykel yerine poster yaptırdı
CHP’nin Suriye konferansında terör yandaşı!
CHP’nin Suriye konferansında terör yandaşı!
Kılıçdaroğlu'ndan 'Suriye' çarkı!
Kılıçdaroğlu'ndan 'Suriye' çarkı!
Terör örgütü PYD yandaşları CHP konferansında!
Terör örgütü PYD yandaşları CHP konferansında!
AK Parti'den af yasası açıklaması: Bir an önce...
AK Parti'den af yasası açıklaması: Bir an önce...
Depremde 20 bina...
"Depremde 20 bina..."
6 adet Bayraktar TB2 SİHA Jandarma'ya teslim edildi
6 adet Bayraktar TB2 SİHA Jandarma'ya teslim edildi
Selde ölü ve yaralı var mı? Bölgeden son dakika gelişmeleri...
Selde ölü ve yaralı var mı? Bölgeden son dakika gelişmeleri...
Cennet anne Diyarbakır'daki evlat nöbetine katıldı
Cennet anne Diyarbakır'daki evlat nöbetine katıldı
Siirt'te 5 terörist havadan vuruldu
Siirt'te 5 terörist havadan vuruldu
Hakkari şehidine veda
Hakkari şehidine veda
Daha Fazla Video Göster