Meclis ne zaman açılacak? Genel af, ceza indirimi, kıdem tazminatı, 3600 ek gösterge gündeme gelecek!
Milyonlarca kişinin beklediği düzenlemeler nedeniyle meclis ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranıyor. Vatandaşlar genel af, ceza indirimi, kıdem tazminatı, 3600 ek gösterge gibi konularda düzenleme bekliyor. Bu konuların yeniden gündeme gelmesi için meclisin açılması bekleniyor. Peki meclis ne zaman açılacak? TBMM yeni yasama dönemine başlıyor. 2,5 aylık aranın ardından meclis yeniden açılacak. İşte, meclis ne zaman açılacak sorusunun yanıtı!
Meclis ne zaman açılacak? Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren düzenlemeler Meclis'e gelecek. Genel af, ceza indirimi, kıdem tazminatı, 3600 ek gösterge gibi düzenlemelerin yeni yasama döneminde gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak? Meclis açılış tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tatil öncesi EYT, af, ceza indirimi, kıdem tazminatı ve 3600 ek gösterge gibi pek çok konu gündemde yer alıyordu.
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
Meclis, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından 1 Ekim Salı günü yeni yasama yılına başlıyor.
TBMM'nin açılışı dolayısıyla ilk olarak TBMM Atatürk Anıtı'nda tören düzenlenecek. Anıta çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunacak.
Daha sonra 18 Temmuz'da kapanan Genel Kurul, saat 15.00'te yeni yasama yılı için açılacak.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın ilk birleşimini açarak, sunuş konuşması yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yasama yılı açılış konuşmasında Genel Kurula hitap edecek.
Yasama yılı açılışına katılacak protokol ve davetiyeli izleyiciler dışında, TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.
Şentop, TBMM Tören Salonunda da akşam bir resepsiyon verecek.
MECLİS KOMİSYONUNDA BEKLEYEN TASARILAR NELER?
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veri Paylaşımına İlişkin İş Birliği Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşgücü Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun Teklifi
Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi
2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Erzurum Havaalanının Adının Erzurum Nafiz Kotan Havaalanı Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Tamamlayıcı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
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