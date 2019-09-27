Son dakika: Rusya'dan SU-35 açıklaması: Türkiye ile görüşüyoruz

Son dakika haberine göre; Rusya, Türkiye'ye muhtemel SU-35 savaş uçağı tedariği için görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Açıklamada "Somut anlaşmadan bahsetmek için henüz çok erken" denildi.

Rusya'dan Türkiye'ye SU-35 satışına ilişkin açıklama geldi.



Açıklamada, Türkiye'ye muhtemel SU-35 savaş uçağı tedariği için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.



Somut anlaşmadan bahsetmek için henüz çok erken olduğu kaydedildi.