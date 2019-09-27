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Son dakika: Rusya'dan SU-35 açıklaması: Türkiye ile görüşüyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
RUSYA'DAN FLAŞ SU-35 AÇIKLAMASI: TÜRKİYE İLE...

Son dakika haberine göre; , 'ye muhtemel savaş uçağı tedariği için görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Açıklamada "Somut anlaşmadan bahsetmek için henüz çok erken" denildi.

'dan 'ye satışına ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, Türkiye'ye muhtemel SU-35 savaş uçağı tedariği için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Somut anlaşmadan bahsetmek için henüz çok erken olduğu kaydedildi.

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