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Son dakika: Ege Denizi'nde deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
EGE DENİZİ'NDE DEPREM

: Ege Denizi'nin kuzey kesiminde yer alan Saros Körfezi'nde meydana geldi. 16:35'te meydana gelen depremin büyüklüğü, 3,9 olarak açıklandı.

: Ege Denizi'nin kuzey kesiminde yer alan Saros Körfezi'nde meydana geldi. Meydana gelen depremin 7,12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Son dakika: Ege Denizi'nde deprem! Saros Körfezi sallandı |Video SON DAKİKA: EGE DENİZİ'NDE DEPREM! SAROS KÖRFEZİ SALLANDI |VİDEO

DEPREM ÇANAKKALE'DEN HİSSEDİLDİ

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 16.35'te, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 14,87 kilometre açığındaki depremin 7,12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

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mahmut &#231;elik mahmut çelik

allaha havalem ya bu deprem türkiyeyi bir şeye benzetecek hayırlısı inşallah hiç bir kardeşimizin burnu dahi kanamaz en ıyısini rabbim bilir

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cevapla 27.09.2019 17:00
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