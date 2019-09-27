Son dakika: Ege Denizi'nde deprem
Son dakika: Ege Denizi'nin kuzey kesiminde yer alan Saros Körfezi'nde deprem meydana geldi. 16:35'te meydana gelen depremin büyüklüğü, 3,9 olarak açıklandı.
Son dakika: Ege Denizi'nin kuzey kesiminde yer alan Saros Körfezi'nde deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin 7,12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
DEPREM ÇANAKKALE'DEN HİSSEDİLDİ
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 16.35'te, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 14,87 kilometre açığındaki depremin 7,12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
kalan karakter 1000
allaha havalem ya bu deprem türkiyeyi bir şeye benzetecek hayırlısı inşallah hiç bir kardeşimizin burnu dahi kanamaz en ıyısini rabbim bilircevapla 27.09.2019 17:00
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