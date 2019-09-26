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Ulaştırma Bakanlığı'ndan 'köprü hasar gördü' iddiasına yalanlama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2019
KÖPRÜ HASAR GÖRDÜ' İDDİASINA YALANLAMA!

Ulaştırma ve 'nca İstanbul Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremde, 'nde hasar oluştuğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki sonrası sosyal medyada, 'nün fotoğrafı paylaşılarak, hasar gördüğü iddia edildi. Ulaştırma ve yetkilileri, bu iddiaların gerçek olmadığını, depremde köprüde hasar meydana gelmediğini belirtti. Fotoğrafta yer alan köprünün altındaki bölümün platform olduğu kaydedildi.

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AFAD'DAN KÖPRÜLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca () yapılan yazılı açıklamada ise "Deprem sonrası Boğaziçi'ndeki 3 köprüde de yapısal sorun olmadığı belirlendi" denildi.

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