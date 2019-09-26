Çakar protokolü belli oldu! Kimler kullanacak kimler kullanmayacak?

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan ‘çakar lamba’ kullanımında yeni dönem 1 Kasım’da başlıyor. Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında çakar lamba kullanması yasaklandı. Kimler çakar kullanacak? Kimler çakar kullanamayacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

Trafikte tepkilere de yol açan çakar lamba kullanımında yeni dönemde şu kurallar geçerli:

*Boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli ambulans, itfaiye, polis/Jandarma, AFAD, yol yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi araçlarında ışıklı uyarı işareti takılabilecek.

*Geçiş üstünlüğü olan araçlar, 'ambulans, yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar, organ ve doku nakil araçları, itfaiye araçları, orman yangınlarıyla mücadele araçları, güvenlik, asayiş ve trafik hizmetlerinde kullanılan zabıta araçları, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi araçları, afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar, hizmetin devamı süresince koruma araçları ile korunan araçlar' olarak belirlendi.

*Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, sadece görev halindeyken bu hakka sahip olacak. Ancak bu hakkı, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanabilecekler. Zorunluluk olmadığı hallerde geçiş üstünlüğü hakkının kullanılması yasaklandı.

*Boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olmayan, güvenlik, asayiş ve trafik hizmetlerinde kullanılan sivil polis/jandarma araçları çakar lamba yerine tepe lambası kullanacak. Koruma kararına istinaden koruma verilen (işadamları, gazeteciler gibi) kişilerin ve koruma ekiplerinin araçlarında çakar lamba yasaklanıyor. Söz konusu kişiler, sabit veya derhal sökülüp takılabilecek şekilde seyyar ışıklı uyarı işaretini aracın tepe bölgesinde bulundurmak ve sesli uyarı sistemi ile birlikte vermek şartı ile kullanabilecek. Bu araçlar ışıklı uyarı işaretlerini ön panjurda (çakar) bulundurmayacak.

VEKİLLER, KAYMAKAMLAR KULLANAMAYACAK

*Kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka ünvanlarla görev yapan kamu görevlilerinin araçlarında çakar lamba yasağı başlıyor. Milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar, rektörler, daire başkanları, kurum müdürlerini taşıyan makam araçlarında da çakar lamba kullanılmayacak.

*Tüm kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler geçiş üstünlüğüne sahip araçlar (itfaiye, yangın söndürme, ambulans gibi) dışındaki resmi araçlarda ışıklı veya sesli uyarı işaretlerini, çakar lambaları sökmeleri için uyarılacak.

*Uygulamanın hayata geçirileceği 1 Kasım'dan itibaren polis ve jandarma trafik birimleri etkin bir denetime başlayacak, geçiş üstünlüğü hakkını gerekli şartlar oluşmadan kullananlar ile hakkı olmamasına rağmen çakar lamba bulunduranlar hakkında idari para cezası kesilecek. Düzenlenecek karar tutanağı ile esaslara uymayan araçlar trafikten men edilecek.

*Hakkında işlem yapılan aracın kamu kurum veya kuruluşuna ait olması halinde, sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılacak. İlgili kamu kurum veya kuruluşuna da bu durum yazılı olarak bildirilecek.

KİMLER KULLANACAK

RİSK/tehdit değerlendirmesi kapsamında devletin üst protokolünde bulunan makamların emirlerine verilen araçlar ve bu makamların korunmasından sorumlu araçlar ışıklı uyarı işaretini aracın ön panjur dahil her bölgesinde bulundurabilecek. Makam sahiplerini koruyan araçların makamla beraber hareket ettiği sürece ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini birlikte ve/veya ayrı kullanma zorunluluğu olmayacak. Makam sahibi araçta olmadığı zamanlarda koruyan araçlar geçiş üstünlüğü hakkını sadece zorunlu hallerde ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini birlikte vermek şartı ile kullanabilecek. Söz konusu makamlar: "Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TBMM'de en çok üyeye sahip birinci siyasi parti grubu başkanı, TBMM'de en çok üyeye sahip ikinci siyasi parti grubu başkanı, eski cumhurbaşkanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Sayıştay Başkanı, bakanlar, TBMM başkan vekilleri, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları, TBMM üyelerinden Kurumsal Protokol Listesi'nde bulunanlar, YÖK Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı'na doğrudan bağlı kurum yöneticileri (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayi Başkanı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, MGK Genel Sekreteri, Strateji ve Bütçe Başkanı, İletişim Başkanı, CB Özel Kalem Müdürü, Devlet Arşivleri Başkanı, Milli Saraylar Başkanı), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, Anayasa Mahkemesi üyeleri, bakan yardımcıları, valiler, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, Hâkim ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili."

Hürriyet