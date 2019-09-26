Başkan Erdoğan'a Pakistanlı politikacıdan övgü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla Keşmir halkının gönlünü fethetti. Başkan Erdoğan'ın Keşmir açıklamasına bir övgü de Pakistanlı politikacı Irum Azeem Farooque'dan geldi. Twitter hesabından Başkan Erdoğan'ın konuşmasını paylaşan Farooque, "liderlik bir unvan değildir, ne lider ama" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği tarihi konuşmanın yankıları tüm dünyada sürüyor.
İsrail-Filistin sorunundan Suriye krizine, Kıbrıs meselesinden kürsel barışa kadar tüm problemlere değinen Başkan Erdoğan'a yabancı siyasilerden ve halklardan tebrikler ve övgü dolu mesajlar peş peşe geldi.
"NE LİDER AMA"
Pakistanlı politikacı Irum Azeem Farooque, Twitter hesabından, Erdoğan'ın konuşmasından Keşmir'le ilgili bölümü paylaşarak, "Liderlik bir sıfat veya unvanla ilgili değildir. Liderlik, etkililik ve nüfuzla ilgilidir. Ne lider ama!" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
- Jandarma uzman erbaş 4. grup alımı ne zaman yapılacak? JGK uzman erbaş başvuru şartları nelerdir?
- Arabada sigara içmek yasak mı? Arabada sigara içme cezası ne kadar?
- Türkiye'den Mısır'a sert yanıt: Darbeyle iktidara gelenler...
- İzmir Çeşme'de rezidans oyunu
- Emine Erdoğan "Sıfır Atık" tecrübesini BM'de anlattı
- Bakan Berat Albayrak'tan ABD'de flaş açıklamalar
- İzmir'i sel götürdü, CHP'li Tunç Soyer Tarkan konserinde eğlendi
- Başkan Erdoğan'dan ABD'de önemli açıklamalar
- MHP Şırnak İl Başkanlığı'na terör saldırısı
- Jandarma uzman erbaş 4. grup alımı ne zaman yapılacak? JGK uzman erbaş başvuru şartları nelerdir?
- PAEM başvurusu nasıl yapılır? 2 bin komiser yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?
- Emekli promosyon ücreti ne kadar? Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- Arabada sigara içmek yasak mı? Arabada sigara içme cezası ne kadar?
- KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?
- Mucize filmindeki Aziz kimdir? Mucize Aziz kimdir?
- BİM’de spor ürünleri satışa çıkıyor! 27 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu!
- Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 57. son bölüm tek parça izle.. (ATV)
- Sayısal Loto 25 Eylül 2019 Çarşamba sonuçları! Sayısal Loto çekiliş sonuçları için tıklayınız…
- Benim Adım Melek oyuncuları kimdir? Yeni dizi Benim Adım Melek konusu nedir?
- Soyuz MS-15 uzaya fırlatıldı
- Prematüre olarak dünyaya gelen Ecrin bebek için sevindirici haber!