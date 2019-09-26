Başkan Erdoğan'a Pakistanlı politikacıdan övgü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla Keşmir halkının gönlünü fethetti. Başkan Erdoğan'ın Keşmir açıklamasına bir övgü de Pakistanlı politikacı Irum Azeem Farooque'dan geldi. Twitter hesabından Başkan Erdoğan'ın konuşmasını paylaşan Farooque, "liderlik bir unvan değildir, ne lider ama" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği tarihi konuşmanın yankıları tüm dünyada sürüyor.

İsrail-Filistin sorunundan Suriye krizine, Kıbrıs meselesinden kürsel barışa kadar tüm problemlere değinen Başkan Erdoğan'a yabancı siyasilerden ve halklardan tebrikler ve övgü dolu mesajlar peş peşe geldi.

"NE LİDER AMA"

Pakistanlı politikacı Irum Azeem Farooque, Twitter hesabından, Erdoğan'ın konuşmasından Keşmir'le ilgili bölümü paylaşarak, "Liderlik bir sıfat veya unvanla ilgili değildir. Liderlik, etkililik ve nüfuzla ilgilidir. Ne lider ama!" ifadelerini kullandı.