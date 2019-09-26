26 Eylül 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan'a Pakistanlı politikacıdan övgü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'A PAKİSTANLI POLİTİKACIDAN ÖVGÜ

Başkan 'ın Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla Keşmir halkının gönlünü fethetti. Başkan Erdoğan'ın Keşmir açıklamasına bir övgü de Pakistanlı politikacı Irum Azeem Farooque'dan geldi. Twitter hesabından Başkan Erdoğan'ın konuşmasını paylaşan Farooque, "liderlik bir unvan değildir, ne lider ama" ifadelerini kullandı.

Başkan 'ın 'taki Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği tarihi konuşmanın yankıları tüm dünyada sürüyor.

İsrail-Filistin sorunundan krizine, meselesinden kürsel barışa kadar tüm problemlere değinen Başkan Erdoğan'a yabancı siyasilerden ve halklardan tebrikler ve övgü dolu mesajlar peş peşe geldi.

"NE LİDER AMA"

Pakistanlı politikacı Irum Azeem Farooque, Twitter hesabından, Erdoğan'ın konuşmasından Keşmir'le ilgili bölümü paylaşarak, "Liderlik bir sıfat veya unvanla ilgili değildir. Liderlik, etkililik ve nüfuzla ilgilidir. Ne lider ama!" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Keşmir halkının gönlünü fethetti "BAŞKAN ERDOĞAN, KEŞMİR HALKININ GÖNLÜNÜ FETHETTİ"

Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma | Video BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BM GENEL KURULU'NDA TARİHİ KONUŞMA | VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN