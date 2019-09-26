Başkan Erdoğan, Elpidophoros'u kabul etti
Giriş Tarihi: 26.09.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros'la görüştü. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, ABD Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros'u kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabulde, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan ABD'de S-400 çıkışı!
- Kaftancıoğlu, FETÖ'cü Gürsul'u masum ilan etti!
- Okul kantinlerinde yeni dönem
- İstanbul'da 3,6 büyüklüğünde deprem
- 57 günlük sıkı takip! PKK’nın istihbaratçısı terörist öldürüldü
- Ayarı düşürülmüş hileli altınlarla büyük vurgun
- Ayarı düşürülmüş hileli altınlarla büyük vurgun
- Tehlikeli gerginlik! Şehitlikte "Öcalan" sloganı attı
- Çakarı kimler kullanacak kimler kullanmayacak?
- Operasyonlar sürüyor! Hepsi imha edildi
Daha Fazla Gör
- Veliaht Prens Bin Selman: Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu benim!
- PKK’nın istihbaratçısı terörist Mehmet Bayden öldürüldü! 57 günlük sıkı takip...
- Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan İslam dünyası için kritik hamle! Televizyon kanalı kuruluyor
- Jandarma uzman erbaş 4. grup alımı ne zaman yapılacak? JGK uzman erbaş başvuru şartları nelerdir?
- PAEM başvurusu nasıl yapılır? 2 bin komiser yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?
- Emekli promosyon ücreti ne kadar? Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- Arabada sigara içmek yasak mı? Arabada sigara içme cezası ne kadar?
- KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?
- Mucize filmindeki Aziz kimdir? Mucize Aziz kimdir?
- BİM’de spor ürünleri satışa çıkıyor! 27 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu!
- Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 57. son bölüm tek parça izle.. (ATV)
- Sayısal Loto 25 Eylül 2019 Çarşamba sonuçları! Sayısal Loto çekiliş sonuçları için tıklayınız…