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Başkan Erdoğan, Elpidophoros'u kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, ELPİDOPHOROS'U KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip , ABD Rum Ortodoks Başpiskoposu 'la görüştü. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

Başkan Recep Tayyip , Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, ABD Rum Ortodoks Başpiskoposu 'u kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

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