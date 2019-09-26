27 Eylül Cuma İstanbul okullar tatil mi? İstanbul Valiliği son dakika açıklaması İstanbul’da yarın okullar tatil mi?
İstanbul’da yarın okullar tatil mi sorusuna milyonlarca öğrenci ve ebeveyn yanıt arıyor. İstanbul Valiliği son dakika açıklaması merakla bekleniyor. 27 Eylül Cuma İstanbul’da okullar tatil mi? Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından büyük panik yaşanmış ve gün içerisinde okullar yarım gün tatil edilmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı son dakika açıklamasıyla İstanbul’da yarın okulların tatil olup olmadığına açıklık getirdi.
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 27 Eylül Cuma İstanbul okullar tatil mi? İstanbul Valiliği son dakika tatil açıklaması öğrenciler ve aileleri tarafından soruşturuluyor. Silivri açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle eğitim – öğretim hayatı da olumsuz etkileniyor. İstanbul merkezli olmak üzere Bursa ve Kocaeli gibi çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle tatil kararı alınmıştı. İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de gün içerisinde okulların tatil edildiği açıklanmıştı. Peki, 27 Eylül Cuma yarın İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul'da yarın okullar tatil mi açıklaması Vali Ali Yerlikaya'dan geldi.
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklamanın saat 20:00'de yapılacağını duyurmuştu. İstanbul'da okullarla ilgili resmi açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay; yaptığı açıklamada okulların yarın açık olacağını belirtti. Oktay; "Yarın okullarımızı tatil ettirecek bir bulguya rastlamadık. Yarın okullarımız açık olacaktır." diye konuştu.
İSTANBUL'DA ARTÇI DEPREMLER OLMAYA DEVAM EDİYOR
İstanbul'da saat 14:00'daki 5,8'lik depremin ardından bir deprem daha meydana geldi. İstanbul'da korkutan depremin ardından 4,1 ve 3,1'lik 2 artçı sarsıntı daha meydana geldi.
Son olarak İstanbul'da meydana gelen 4. artçı sarsıntı ise 3,2 olarak belirlendi.
KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL
Silivri açıklarında 14:20'de meydana gelen deprem sonrası Kocaeli'de okullar yarım gün tatil edildi.
BURSA VE YALOVA OKULLAR TATİL
Bursa Valiliği Marmara Denizi'nde yaşanan deprem sebebiyle okulların bugün tatil edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "İstanbul Silivri Merkezli olarak meydana gelen depremin Bursa'da da hissedilmesi nedeniyle öğrencilerimizde oluşan kaygının giderilmesi amacıyla Bursa'daki tüm okullar Bursa Valiliği kararıyla 26/09/2019 (bugün) saat 14.30 itibarıyla bir gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.
BİR TATİL AÇIKLAMASI DA YALOVA'DAN GELDİ
Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun yaptığı açıklamada, depremin Yalova'da da hissedildiğini belirterek, Valiliğin kararıyla il genelinde eğitim öğretime öğleden sonra ara verildiğini söyledi.
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