26 Eylül 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul depremi sonrası montaj çetesi yine A Haber’i hedef aldı! Sosyal medya trollerinden çirkin saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
İSTANBUL DEPREMİ SONRASI MONTAJ ÇETESİ YİNE A HABER’İ HEDEF ALDI!

bugün 5.8'lik bir depremle sarsıldı. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından bazı provokatiflerse boş durmadı. Sosyal medyadan algı operasyonu yaparak A 'i hedef aldı. Montajlanan bir görselle algı yaratmaya çalışan provokatifler istediklerini elde edemedi. İşte sosyal medyada yapılan o

bugün 5.8'lik bir depremle sarsıldı. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından bazı provokatiflerse boş durmadı. Sosyal medyadan algı operasyonu yaparak A 'i hedef aldı. Montajlanan bir görselle algı yaratmaya çalışan provokatifler istediklerini elde edemedi. İşte sosyal medyada yapılan o :

Montajlanan görüntü

Gerçeği

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN