İstanbul depremi sonrası montaj çetesi yine A Haber’i hedef aldı! Sosyal medya trollerinden çirkin saldırı
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
İstanbul bugün 5.8'lik bir depremle sarsıldı. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından bazı provokatiflerse boş durmadı. Sosyal medyadan algı operasyonu yaparak A Haber'i hedef aldı. Montajlanan bir görselle algı yaratmaya çalışan provokatifler istediklerini elde edemedi. İşte sosyal medyada yapılan o çirkin saldırı
İstanbul bugün 5.8'lik bir depremle sarsıldı. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından bazı provokatiflerse boş durmadı. Sosyal medyadan algı operasyonu yaparak A Haber'i hedef aldı. Montajlanan bir görselle algı yaratmaya çalışan provokatifler istediklerini elde edemedi. İşte sosyal medyada yapılan o çirkin saldırı:
Montajlanan görüntü
Gerçeği
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