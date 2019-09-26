İstanbul depremi sonrası montaj çetesi yine A Haber’i hedef aldı! Sosyal medya trollerinden çirkin saldırı

İstanbul bugün 5.8'lik bir depremle sarsıldı. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından bazı provokatiflerse boş durmadı. Sosyal medyadan algı operasyonu yaparak A Haber'i hedef aldı. Montajlanan bir görselle algı yaratmaya çalışan provokatifler istediklerini elde edemedi. İşte sosyal medyada yapılan o çirkin saldırı

İstanbul bugün 5.8'lik bir depremle sarsıldı. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından bazı provokatiflerse boş durmadı. Sosyal medyadan algı operasyonu yaparak A Haber'i hedef aldı. Montajlanan bir görselle algı yaratmaya çalışan provokatifler istediklerini elde edemedi. İşte sosyal medyada yapılan o çirkin saldırı:

Montajlanan görüntü

Gerçeği