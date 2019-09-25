25 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Şırnak İdil'de PKK'ya bir darbe daha!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
ŞIRNAK İDİL'DE PKK'YA BİR DARBE DAHA!

Son dakika haberi... 'ın ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, 'ın ilçesinde yapılan hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak İdil kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
Mesut Hakkı Caşın'dan Adana'daki bombalı saldırı hakkında kritik yorum: Türkiye’nin prestijini düşürmek isteyen... | Video MESUT HAKKI CAŞIN'DAN ADANA'DAKİ BOMBALI SALDIRI HAKKINDA KRİTİK YORUM: TÜRKİYE’NİN PRESTİJİNİ DÜŞÜRMEK İSTEYEN... | VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN