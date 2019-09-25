Son dakika: Şırnak İdil'de PKK'ya bir darbe daha!
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
Son dakika haberi... Şırnak'ın İdil ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın İdil ilçesinde yapılan hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak İdil kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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