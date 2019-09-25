Arabada sigara içmek yasak mı? Arabada sigara içme cezası ne kadar?
Giriş Tarihi: 25.09.2019
Arabada sigara içmek yasak mı? Arabada sigara içenlere yönelik yapılan uygulamalar sonrası vatandaşlar arabada sigara içmenin yasak olup olmadığını araştırmaya başladı. Arabada sigara içme cezası ne kadar? Birçok ilde başlatılan uygulamalarla araçlarda sigara içilip içilmediği denetlenmeye başlandı. Belirli güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, içinde sigara içildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen kişilere cezai işlem uyguladı. Peki, arabada sigara içme cezası ne kadar? İşte yanıtı!
Arabada sigara içme cezası ne kadar? Arabada sigara içmek yasak mı? Yeni başlatılan uygulamaya göre arabada sigara içen sürücülere ceza kesilmeye başlandı. Geçen hafta, AK Parti MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fahrettin Altun'la bir programa giderken trafikte bir araba gördüm. İçinde çocuklar vardı ve babaları şoför koltuğunda sigara içiyordu. Böyle şey olmaz. Niye bunlara ceza verilmiyor? Özel araçlarda da sigara tümüyle yasaklanmalı" diye konuşmuştu. Peki arabada sigara içmek yasak mı? Aradaba sigara içme cezası ne kadar?
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