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Cumhurbaşkanlığından Netanyahu'ya tokat gibi cevap!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN NETANYAHU'YA TOKAT GİBİ CEVAP!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , İsrail Başbakanı 'nun 'a yönelik iddialarına tepki göstererek, "Vaktinizi gerçekten seçimi kazanabilecek bir lidere saldırmak yerine duruşmanıza hazırlanmaya harcamanız daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabında İngilizce yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

, paylaşımında, "Boğazına kadar yolsuzluk suçlamalarına batmış olan bir kez daha dikkati kendi iç sorunlarından başka yöne çekmeye çalışıyor. Vaktinizi gerçekten seçimi kazanabilecek bir lidere saldırmak yerine duruşmanıza hazırlanmaya harcamanız daha iyi olmaz mı?" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

İsrail'in gözünü kan bürümüş Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında alçak iftiralarda bulunmuş ve 'Kendi ülkesinde Kürtleri katleden, Ermeni halkına yönelik korkunç katliamı reddeden Erdoğan İsrail'e vaaz vermemeli' demişti.

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