Cumhurbaşkanlığından Netanyahu'ya tokat gibi cevap!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki göstererek, "Vaktinizi gerçekten seçimi kazanabilecek bir lidere saldırmak yerine duruşmanıza hazırlanmaya harcamanız daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.
Altun, Twitter hesabında İngilizce yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.
Fahrettin Altun, paylaşımında, "Boğazına kadar yolsuzluk suçlamalarına batmış olan Binyamin Netanyahu bir kez daha dikkati kendi iç sorunlarından başka yöne çekmeye çalışıyor. Vaktinizi gerçekten seçimi kazanabilecek bir lidere saldırmak yerine duruşmanıza hazırlanmaya harcamanız daha iyi olmaz mı?" ifadelerini kullandı.
NETANYAHU NE DEMİŞTİ?
İsrail'in gözünü kan bürümüş Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında alçak iftiralarda bulunmuş ve 'Kendi ülkesinde Kürtleri katleden, Ermeni halkına yönelik korkunç katliamı reddeden Erdoğan İsrail'e vaaz vermemeli' demişti.
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