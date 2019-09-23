ABD'ye ait 2 helikopter Akçakale'ye indi
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
Son dakika haberi... Sınır hattında hareketli dakikalar yaşanıyor. Suriye'den gelen ABD'ye ait 2 adet askeri helikopterin Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına indiği bildirildi.Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşanıyor. Suriye'den gelen ABD'ye ait 2 adet askeri helikopter Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına indi.
Türkiye ile ABD tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları devam ederken Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşanıyor.
Suriye'nin kuzeyinden gelen ABD'ye ait 2 adet askeri helikopter, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına indi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli taburcu oldu
- İnlerinde yok ettik!
- Sayılı zaman kaldı! 12 saat yol 2 saate düşüyor
- FETÖ, PKK, CHP, HDP VE SP Berlin’de buluştu! Skandal toplantı
- Önder Aytaç'ın cezası belli oldu
- 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yeni soruşturma
- Bu kareyi kimse açıklayamıyor!
- Yer: Antalya! Böyle beklediler
- Sakarya Hendek'te skandal olay! Camiye tuvaletini yaptı
- Adnan Oktar davasına damga vuran soru!
Daha Fazla Gör
- FETÖ, PKK, CHP, HDP VE SP Berlin’de buluştu! Skandal toplantı
- Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni faiz hamlesi!
- Pakistan'dan Başkan Erdoğan'a Keşmir çağrısı: BM'de gündeme getirin
- Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması
- 2019 YKS ek kayıtlar başladı! YKS üniversite ek kayıtlar nasıl yapılır? Elektronik kayıt yapılıyor mu?
- Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru ne zaman sorulacak? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor?
- Başkan Erdoğan'dan ABD’de Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluşmasında flaş açıklamalar
- 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir? Ekinoks ne demek? 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu’nda neler olur?
- Emine Erdoğan Müslüman Toplumun Kadın Temsilcileriyle görüştü
- Başkan Erdoğan ABD'de Müslüman toplumunun temsilcileriyle görüştü
- ABD'den Çin'e yöneik çağrı: Karşı durun!
- Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Bu maçın suçlusu Fatih Terim'dir!