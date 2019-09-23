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ABD'ye ait 2 helikopter Akçakale'ye indi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
ABD'YE AİT 2 HELİKOPTER AKÇAKALE'YE İNDİ

Son dakika haberi... Sınır hattında hareketli dakikalar yaşanıyor. 'den gelen 'ye ait 2 adet askeri helikopterin Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına indiği bildirildi.

sınırındaki 'nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşanıyor. Suriye'den gelen 'ye ait 2 adet askeri helikopter Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına indi.



ile ABD tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan çalışmaları devam ederken Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşanıyor.



Suriye'nin kuzeyinden gelen ABD'ye ait 2 adet askeri helikopter, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına indi.


ABD'ye ait 2 helikopter Akçakale'ye indi ABD'YE AİT 2 HELİKOPTER AKÇAKALE'YE İNDİ

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