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Darbe gecesi kışla dışına askeri mühimmat çıkarılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİYLE İLGİLİ YENİ SORUŞTURMA

Gelen son dakika haberine göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'da, TSK'ya ait araç, silah ve mühimmatların darbe girişiminde kullanılmasına ilişkin soruşturma başlattı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi gecesi askeri birlikler dışına askeri mühimmatı çıkararak darbe girişiminde kullanan birlik komutanları hakkında, "Milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip" suçundan soruşturma başlattı.

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