Darbe gecesi kışla dışına askeri mühimmat çıkarılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
Gelen son dakika haberine göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz'da, TSK'ya ait araç, silah ve mühimmatların darbe girişiminde kullanılmasına ilişkin soruşturma başlattı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi askeri birlikler dışına askeri mühimmatı çıkararak darbe girişiminde kullanan birlik komutanları hakkında, "Milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip" suçundan soruşturma başlattı.
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