MSB son dakika 99/4 askerlik yerlerini açıkladı! 99/4 ASAL er sınıf sonuçlandırma sorgulama ekranı
Milli Savunma Bakanlığı, 99/4 askerlerin birliklerini açıkladı. Açıklamanın 23 Eylül'de yapılacağı duyurulmuştu. Adaylar saatlerdir, MSB'nin yapacağı açıklamayı bekliyordu. MSB tarafından açıklanan 99/4 askerlerin birlikleri e-devlet üzerinden görüntülenebiliyor. İşte 99/4 askerlerin sınıflandırma sonuçları...
Askerlik yerleri 99/4 celp döneminde askere gidecekler tarafından merakla araştırılıyor. Askerlik yerleri Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Asker adayları sonuçlara e-Devlet MSB uzantısı ile sonuçlara rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Peki, 99/4. dönem askerlik yerleri açıklandı mı? İşte, merak edilen soruların cevabı…
ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI
Milli Savunma Bakanlığı 99/4 askerlerin hangi illerde askerlik yapacağını resmen duyurdu. Adaylar, askerlik yapacakları birlijkleri e-devlet üzerinden öğrenecek. Aşağıdaki linke tıklayarak birliğinizi öğrenebilirsiniz.
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMASI İÇİN TIKLAYIN
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.
T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıkladıktan sonra kendilerini kapsayan hizmeti seçmeli. "Hizmet Adı" kutucuğuna kısa dönem askerler "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem askerler ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.
'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan er adayları, askerlik yerlerini bilgisini edinebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.
Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.
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