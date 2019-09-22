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Kıran-2 Operasyonu'nda PKK'ya ait 7 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2019
KIRAN-2 OPERASYONU'NDA PKK'YA AİT 7 SIĞINAKTA...

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonlarda terör örgütü 'ya ait 7 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Operasyonu kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesi sözde Bagok kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü 'ya ait 7 ayrı sığınak ve depo ele geçirildi.

Sığınaklarda, 2 metis M-1 füze ateşleyici, 2 biksi makineli tüfeği, 2 kanas keskin nişancı tüfeği, 2 M-16 piyade tüfeği, 7 kalaşnikof piyade tüfeği, tamburalı bombaatar, 6 RPG-7 roketatar, 16 tabanca, 48 el bombası, 17 kilogram plastik , 2 roket atar harp başlığı ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 19 antitank roketatar mühimmatı, 3 RPG-7 antipersonel mühimmatı, 7 anti personel roketatar mühimmatı, 36 bombaatar mühimmatı, 4 termal kamera, silah üstü termal kamera, gece görüş dürbünü ile 2 gündüz görüş dürbünü ve çok sayıda mühimmat ile muhabere malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Son dakika: 7 PKK'lı terörist işte böyle etkisiz hale getirildi! Operasyon görüntüleri |Video SON DAKİKA: 7 PKK'LI TERÖRİST İŞTE BÖYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ! OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ |VİDEO


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