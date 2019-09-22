CHP'li Küçükçekmece belediyesinde sakal yasağı!
19 Eylül tarihinde CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin yayınladığı belgede, “Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz” denildi. Ayrıca belediye yönetimi, bu kurala uymayan kişilere disiplin cezası verileceğini de bildirdi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 28 Şubat sürecini hatırlatan yasakçı anlayış Küçükçekmece Belediyesi'ne de sıçradı. CHP'li belediye yazılı bir talimatla sakala yasak, bıyığa için ise trajikomik ifadelerle şekil sınırı getirdi. Geçtiğimiz günlerde İETT Genel Müdürlüğü skandal bir açıklamada bulunarak şöforlerin sakal bırakmasını yasakladığını duyurdu.
SKANDAL AÇIKLAMA
Karara tepkiler dinmeden yeni bir skandal CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nden yaşandı. Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 19.09.2019 tarihinde yayınladığı belgede çalışanlara sakal yasağı getirildiği duyuruldu.
Sakallı bir özel halk otobüsü şoförü hakkında İBB ve İETT Genel Müdürlüğü'ne şikayette bulunuldu. Şikayet karşısına İETT'den skandal bir açıklama geldi.
BAŞKANDAN BIYIK TARİFİ
Personele tebliğ edilen yazılan talimatta "Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz" ifadeleriyle sakal yasaklandı. Seçim meydanlarında daha fazla özgürlük vaadinde bulunan CHP, talimat yazısında akla ziyan bir bıyık tarifine de yer verdi.
Yazıda şu ifadelere yer verildi: "Bıyık tabi olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır kravatı ötecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir. Bina içerisinde gömleksiz kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafetleri varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır."
ÇALIŞANLARA TEHDİT
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; talimat yazısının sonunda ise çalışanlar disiplin soruşturması ile tehdit edildi: Ayrıca 657 sayılı devlet Memurları kanunu; Devlet memurlarının kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetinde olduklarını, belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranan memur hakkında aynı yasanın disiplin cezalarına ilişkin hükümlerin uygulanacağını hükmetmiştir.
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