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Mardin'den acı haber! PKK'lıların döşediği EYP infilak etti: 1 kişi hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2019
MARDİN'DEN ACI HABER

'in ilçesinde, araziye yerleştirilen fotokapan cihazıyla uğraşan Yusuf Kurt, 'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde 'e bağlı Dağiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Kurt, arazideki fotokapan cihazıyla uğraştığı sırada patlama meydana geldi. Ağır yaralanan Kurt, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince 'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kurt'un cesedi morga konulurken, güvenlik güçlerince olay yerinde yapılan incelemede 'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirlendi.

Valiliği'nce de olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"22.09.2019 günü saat: 17.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Dağiçi Mahallesinde Yusuf Kurt isimli vatandaş daha önceden arazinin takibi amacıyla araziye yerleştirilen fotokapan cihazıyla uğraştığı sırada fotokapanın bulunmuş olduğu yere teröristlerce döşenmiş olan EYP patlaması neticesinde yaralanmıştır. Yaralı şahıs 112 ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Midyat Devlet Hastanesi'nde yaralı şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir."

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