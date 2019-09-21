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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hedefler tam isabetle vuruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2019 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU: HEDEFLER TAM İSABETLE VURULDU

ve Havelsan mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi '' ile ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

ve Havelsan mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi '' ile ilk fiili silah atışlarının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.

İLK FİİLİ SİLAH ATIŞLARI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDi

'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tamamen milli olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Havelsan A.Ş. mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi 'ADVENT' ile TCG Kınalıada gemimizden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi" denildi. Atışlar sırasında çekilen video da Twitter'da paylaşıldı. Videoda, hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hedefler tam isabetle vuruldu MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU: HEDEFLER TAM İSABETLE VURULDU
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