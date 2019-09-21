Mardin'de Kıran-2 Operasyonu! PKK'ya ait sığınaklar bulundu!
Kıran-2 Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıran-2 Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi.
ÇOK SAYIDA SİLHA VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, operasyonun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapıldığı belirtilerek, "Sığınıklarda 2 adet PKM (Biksi) makinalı tüfeği, 1 adet Dragunov (Kannas) keskin nişancı tüfeği, şarjörü ve dürbünü, 1adet M-16 piyade tüfeği, 7 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet TB-6 tamburalı bombaatar, 5 adet RPG-7 roketatar, 7 adet tabanca, 45 adet el bombası, 17 kilogram plastik patlayıcı, 2 adet roketatar harp başlığı ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 11 adet antitank roketatar mühimmatı, 1 adet silah üstü termal, 4 adet termal kamera, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 2 adet araç telsizi, 7 adet anti personel roketatar mühimmatı, 36 adet bombaatar mühimmatı, 2 adet dolu şarjör, 1 adet jenaratör, 24 adet roketatar sevk fişeği, 17 adet el bombası tapası, 12 adet kumandası, 36 adet Alfa-Fire ateşleme anahtarı ve ona bağlı 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, Zagros keskin nişancı tüfeği kurma kolu, tabanca şarjörü, muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
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