Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi önemli bilgi
Başkan Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Ankara’da yapılan üçlü Suriye Zirvesi’nde konuşulanların perde arkası ve Erdoğan’ın New York’ta ABD Başkanı Donald Trump ve AB liderlerine vereceği mesajlar netleşmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile New York'ta yapacağı görüşmeye, 3 milyon Suriyelinin evlerine dönmesini sağlayacak plan ile gidecek.
Başkan Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Ankara'da yapılan üçlü Suriye Zirvesi'nde konuşulanların perde arkası ve Erdoğan'ın New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ve AB liderlerine vereceği mesajlar netleşmeye başladı.
Ankara Zirvesi'nde, özellikle İdlib konusu ele alınırken, Türkiye'ye gelmiş olan yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli'nin durumu da görüşüldü. Erdoğan, Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için yaptıklarını ayrıntılı şekilde anlatarak, yeni bir göç dalgasını kaldırmasının mümkün olmadığını vurguladı.
32 KİLOMETRE DERİNLİK
Suriye'de Fırat'ın doğusuyla ilgili yürütülen çalışmalar ve müzakereler de zirvede konuşulan konular arasında yer aldı. Güvenlik kaynakları, Türkiye'deki mültecilerin evlerine dönebilmelerinde Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgenin önemine dikkat çekiyor. Hürriyet'in haberine göre; Türkiye'nin istediği 30-32 kilometrelik derinliğe inecek güvenli bölgenin kurulması halinde ilk etapta 2 milyon Suriyelinin, derinliğin bir sonraki aşamada Rakka'ya kadar uzaması halinde de 3 milyon Suriyeli'nin ülkelerine dönebileceği değerlendiriliyor.
Başkan Erdoğan'ın zirvede dile getirdiği gibi geri dönecek mültecilere aile yapıları dikkate alınarak konutlar yapılmaya başlanması halinde bunun geri dönüşü teşvik edeceği de öngörülüyor. Erdoğan'ın 21-25 Eylül tarihleri arasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında ABD Başkanı Donald Trump'la görüşürken bunu ayrıntılı şekilde anlatarak güvenli bölgede oluşturulacak altyapı ve inşaat çalışmalarının yaratacağı yeni iş imkânlarına da dikkat çekmesi bekleniyor. Güvenlik kaynakları, Erdoğan'ın ABD'ye verdiği 2 haftalık sürenin ABD makamları tarafindan ciddiyetle değerlendirmeye alındığı görüşünde.
KUZEY AFRİKA VURGUSU
Batı dünyasına İdlib'de yaşananlar konusunda elini taşın altına koyması' çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu sırasında Avrupa Birliği'nden (AB) muhataplarıyla yapacağı görüşmelerde de Idlib önemli bir yer tutacak. Erdoğan'ın İdlib dosyasında Türkiye'nin yeni göç dalgasını karşılayamayacağını bir kez daha dile getirmesinin yanı sıra göç yolunun sadece Türkiye üzerinden değil Mısır ve Libya arasında yaşanacak geçişler sonrası Kuzey Afrika üzerinden de olabileceği bilgileri de yer alacak.
Güvenlik kaynakları, Ankara zirvesinde İdlib'de en azından mevcut durumun korunduğuna işaret ederek rejim güçleri ve Rusya'nın saldırılarının geçmişteki kadar olmasa da devam ettiğini, saldırıların artması halinde Türkiye sınırına yığılmanın daha da artabileceğini ifade ettiler. Sınırda geçişlerin daha sıkı kontrolü amacıyla Idlib sınır hattına yeni nöbet kuleleri de yerleştirildiği öğrenildi. Dün de Türkiye'ye ait beş insansız hava aracının (İHA) İdlib üzerinde keşif uçuşu yapması dikkat çekti.
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