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Neslican Tay hastalığı "Mezenkimal Tümör" nedir? Neslican Tay ne kanseri?

Neslican Tay ne kanseri? Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan kanser hastası Neslican Tay hayatını kaybetti. Neslican Tay hastalığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kansere karşı verdiği mücadeleyle hatırlanan genç Neslican, 3 kez yendiği kansere 4.kez yakalanmış ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Giriş Tarihi: 21.09.2019 00:43 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 00:45
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Neslican Tay hastalığı Mezenkimal Tümör nedir? Neslican Tay ne kanseri?

Neslican Tay ne kanseri? Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay hastalığı nedir? Kansere karşı verdiği mücadeleyle tüm Türkiye'ye örnek olan Neslican Tay ne kanseri? Genç yaşında kansere karşı savaş veren Neslican 3 kez yendiği kansere 4.kez yakalanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan Neslican'dan kötü haber geldi. Genç kızın hayatını kaybetmesinin ardından büyük üzüntü yaşandı. Sosyal medyada sanatçılardan siyasetçilere ve spor kulüplerine kadar birçok kesimden milyonlarca kişi Neslican Tay ile ilgili paylaşım yapıyor. Peki, Neslican Tay hastalığı nedir?

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Neslican Tay hastalığı Mezenkimal Tümör nedir? Neslican Tay ne kanseri?

NESLİCAN TAY HASTALIĞI NEDİR?

Hayatını kaybeden Neslican Tay için hastaneden bir açıklama yapıldı:

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Neslican Tay hastalığı Mezenkimal Tümör nedir? Neslican Tay ne kanseri?

"Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği 'yaygın tutulum yapmış malign mezenimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21:20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz."

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Neslican Tay hastalığı Mezenkimal Tümör nedir? Neslican Tay ne kanseri?

MEZENKİMAL TÜMÖR NEDİR?

Mezenkimal tümörler, erişkinlerdeki primer mediastinal tümörlerin %10 undan daha azını oluşturur. Bu oran çocuklarda daha fazladır. Malign tümör olarak görülme oranı erişkinlerde % 55, çocuklarda % 85 tir.

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Neslican Tay hastalığı Mezenkimal Tümör nedir? Neslican Tay ne kanseri?

Mezenkimal tümörler, genellikle köken aldıkları başka bölgelerdeki mezenkimal tümörleri taklit etme eğilimindedirler. Ancak boyutları, hastanın yaşı ve tümörün yerleştiği yere göre semptomları değişebilmektedir.