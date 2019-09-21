Neslican Tay hastalığı "Mezenkimal Tümör" nedir? Neslican Tay ne kanseri?

Neslican Tay ne kanseri? Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay hastalığı nedir? Kansere karşı verdiği mücadeleyle tüm Türkiye'ye örnek olan Neslican Tay ne kanseri? Genç yaşında kansere karşı savaş veren Neslican 3 kez yendiği kansere 4.kez yakalanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan Neslican'dan kötü haber geldi. Genç kızın hayatını kaybetmesinin ardından büyük üzüntü yaşandı. Sosyal medyada sanatçılardan siyasetçilere ve spor kulüplerine kadar birçok kesimden milyonlarca kişi Neslican Tay ile ilgili paylaşım yapıyor. Peki, Neslican Tay hastalığı nedir?