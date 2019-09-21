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Neslican Tay hastalığı "Mezenkimal Tümör" nedir? Neslican Tay ne kanseri?
Neslican Tay ne kanseri? Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan kanser hastası Neslican Tay hayatını kaybetti. Neslican Tay hastalığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kansere karşı verdiği mücadeleyle hatırlanan genç Neslican, 3 kez yendiği kansere 4.kez yakalanmış ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Giriş Tarihi: 21.09.2019 00:43 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 00:45
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