TCDD'nin yeni Genel Müdürü Ali İhsan Uygun oldu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi'nin yeni Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi'ne göre; TCDD İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsa Apaydın görevden alındı. Apaydın'ın yerine TCDD Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Ali İhsan Uygun yeni Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Uygun'dan boşalan göreve ise Öner Özgür atandı.

ALİ İHSAN UYGUN KİMDİR?

12 Nisan 1966 yılında Ordu'da doğan Ali İhsan Uygun, 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1988 yılında ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yöneticilik ve İdarecilik Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 1991-1995 yılları arasında Aktaş Elektrik A.Ş'de Şebeke ve Tesis Mühendisi olarak çalışma hayatına başladı. İBB İştiraki Ulaşım San. ve Tic. A.Ş'de; 1995-1997 yılları arasında Telekomand ve Kataner Şefi, 1997-1999 yılları arasında Sabit Tesisler Müdür Yardımcısı, 1999-2005 yılları arasında Elektrik-Elektronik Tesisler Müdürü, 2005-2015 yılları arasında İşletme Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 23.06.2015 tarihinde TCDD Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan Ali İhsan Uygun 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren ise TCDD Genel Müdürü olarak göreve başladı. İngilizce bilen Uygun; evli ve iki çocuk babasıdır.



