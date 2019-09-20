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Son dakika: 74 muvazzaf askere yakalama kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2019
74 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI!

Son dakika haberine göre; 'nün yapılanmasında, ve 29 ilde, 2'si uzman personel ve 72'si astsubay olmak üzere tamamı muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hattan irtibatları tespit edilen 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hatlardan irtibatları tespit edilenlerle ilgili çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 2'si uzman personel 72'si astsubay olmak üzere 74 muvazzaf hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalamak için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 25'inin Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 7'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığında, 10'unun Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, 30'unun Jandarma Genel Komutanlığında ve 2'sinin Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.

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