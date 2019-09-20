Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş Tarihi: 20.09.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Atama kararına göre, boşta bulunan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin Emniyet Müdürü değiştirildi. 17 müdür merkeze çekildi. Bu illerden 14’ünün emniyet müdürü, polis başmüfettişliğine getirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu, Personel Daire Başkanı Ahmet Şengün, Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular atanırken, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürüten 1. Hukuk Müşaviri Selami Hüner bu göreve asaleten getirildi.
1. Hukuk Müşavirliği görevine ise Polis Başmüfettişi Ziyaettin Kaygusuz atandı.
Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman Diyarbakır'a, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan Bursa'ya, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar Balıkesir'e, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu Muğla'ya, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy Manisa'ya, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya Mardin'e, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk Kayseri'ye, Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek Gaziantep'e, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz Hatay'a atandı.
Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki bazı daire başkanlıklarında da değişiklik yapıldı.
Buna göre, Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik Personel Daire Başkanı, Bartın Emniyet Müdürü Ogün Vural Kriminal Daire Başkanı, Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Tolga Aliusta Koruma Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Ayşegül Özcan Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı olarak atandı.
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