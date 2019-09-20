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Son dakika: Gara bölgesinde 15 PKK'lı terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
GARA BÖLGESİNDE 15 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi... ve koordinesinde 16 Eylül'de Irak kuzeyindeki Gara'ya düzenlenen hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Sınır ötesinde 'ya darbe üstüne darbe vuruluyor.

Milli Savunma Bakanlığı ve 'in koordineli çalışma sonucunda 16 Eylül'de Irak'ın Kuzeyine yapılan hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 16 Eylül 2019'da Irak Kuzeyi Gara bölgesine icra edilen hava harekâtında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yapılan çalışma neticesinde hava harekâtında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi."

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oğuz oğuz

Allah sizden razı olsun aminnnnnn

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cevapla 20.09.2019 15:34
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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