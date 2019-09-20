Son dakika: Gara bölgesinde 15 PKK'lı terörist öldürüldü
Son dakika haberi... TSK ve MİT koordinesinde 16 Eylül'de Irak kuzeyindeki Gara'ya düzenlenen hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.
Sınır ötesinde PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor.
Milli Savunma Bakanlığı TSK ve MİT'in koordineli çalışma sonucunda 16 Eylül'de Irak'ın Kuzeyine yapılan hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 16 Eylül 2019'da Irak Kuzeyi Gara bölgesine icra edilen hava harekâtında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yapılan çalışma neticesinde hava harekâtında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi."
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