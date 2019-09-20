Rusya'dan Türkiye'ye ortaklık teklifi! "MS-21 ve SSJ100'ü beraber üretelim"
Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAK) Başkanı Yuriy Slüsar, Rusya ve Türkiye’nin MS-21 ve Sukhoi Superjet yolcu uçaklarının üretimi konusunda işbirliği yapabileceğini söyledi.
UAK Başkanı Slüsar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"MS-21 ve Superjet 100 uçaklarını sunmaya hazır olduğumuz bazı havayolu şirketleriyle görüştük. Bunun dışında, gelişmiş sanayiye sahip bir ülke olarak Türkiye ortak üretim projelerine ilgi duyabilir."
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İLK YURT DIŞI GÖSTERİMİ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞİYOR
Görüşmelerin, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında yapıldığını söyleyen Slüsar, MS-21-300'ün ilk yurtdışı gösteriminin İstanbul'da gerçekleşmiş olduğunu söyledi.
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