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Rusya'dan Türkiye'ye ortaklık teklifi! "MS-21 ve SSJ100'ü beraber üretelim"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2019
RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE ORTAKLIK TEKLİFİ! MS-21 VE SSJ100'Ü BERABER ÜRETELİM

Birleşik Uçak Şirketi (UAK) Başkanı Yuriy Slüsar, Rusya ve ’nin ve Sukhoi Superjet yolcu uçaklarının üretimi konusunda işbirliği yapabileceğini söyledi.

UAK Başkanı Slüsar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" ve Superjet 100 uçaklarını sunmaya hazır olduğumuz bazı havayolu şirketleriyle görüştük. Bunun dışında, gelişmiş sanayiye sahip bir ülke olarak ortak üretim projelerine ilgi duyabilir."

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İLK YURT DIŞI GÖSTERİMİ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞİYOR
Görüşmelerin, 'da düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında yapıldığını söyleyen Slüsar, MS-21-300'ün ilk yurtdışı gösteriminin İstanbul'da gerçekleşmiş olduğunu söyledi.

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