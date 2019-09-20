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Kargoyla Hakkari'ye gönderilen 340 tüfek ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2019
TAM 340 TÜFEK! KONYA'DAN HAKKARİ'YE...

'da kargo araçlarına yapılan denetimlerde izinsiz olarak üretilmiş ve 'nin ilçesine gönderilen 340 tüfek ele geçirildi. Tüfeklere el konulurken ekipler, A.Ö. isimli şüphelinin peşine düştü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir- Konya karayolu Bayındır mevkiinde dün saat 19.00 sıralarında kargo araçlarını durdurup, denetim yaptı.

340 TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Bir kargo aracında yapılan kontrolde A.Ö. tarafından Beyşehir'de izinsiz üretilen 139'u yarı otomatik av tüfeği, 201'i pompalı av tüfeği olmak üzere toplam 340 tüfek ele geçirildi.

EKİPLER PEŞİNE DÜŞTÜ

Tüfeklerin 'nin ilçesine gönderildiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine ele geçirilen tüfeklere el konuldu. Jandarma, A.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

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DENETİMLERİN DAHA FAZLA OLMASI GEREK

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cevapla 20.09.2019 13:32
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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