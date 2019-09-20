20 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretinin tarihleri belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİNİN TARİHLERİ BELLİ OLDU

Başkan , ’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere, 21-25 Eylül tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek.

Başkan , Genel Kurul üst düzey görüşmeleri öncesinde, 23 Eylül 2019 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Eylemi Zirvesi'ne katılacak.

'Yoksulluğun Giderilmesi, Kaliteli Eğitim, İklim Eylemi ve Kapsayıcılık için Çok Taraflı Gayretlerin Canlandırılması' temasıyla gerçekleştirilecek 74'üncü Genel Kurulu'nun ilk günü olan 24 Eylül 2019 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek, ayrıca, Genel Sekreter António Guterres ile görüşme gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi marjında tertiplenecek 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Hayata Geçirilmesini Etkileyen Mega Eğilimler' başlıklı Liderler Diyalogu toplantısında da bir hitapta bulunacak. Başkan Erdoğan'ın ayrıca, Pakistan Başbakanı İmran Khan'la birlikte 'Nefret Söylemiyle Mücadele' konulu yüksek düzeyli bir yan etkinliğe ev sahipliği yapmaları öngörülüyor.

Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Toplantısı da Genel Kurul görüşmeleri çerçevesinde icra edilecek. Erdoğan, 'ta bulunacağı sürede çeşitli devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de planlandı.

Başkan Erdoğan'ın, ziyaret vesilesiyle, ABD'deki Türk, soydaş, Müslüman ve Yahudi toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi, Ara Güler Sergisi'nin açılışını gerçekleştirmesi ve Türk-Amerikan İş Konseyi tarafından düzenlenecek 10'uncu Türkiye Yatırım Konferansı Gala Yemeği'ni katılması da öngörülüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN