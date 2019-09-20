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Kültür Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kültür Bakanlığı personel alımı ne zaman?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2019
KÜLTÜR BAKANLIĞI 785 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

785 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Kültür Bakanlığı personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kültür Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Duyuruya göre çeşitli illerde ve pozisyonlarda alım yapılacak. Kütüphaneci, Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı gibi pozisyonlarda alım yapılacağı belirtildi. Peki, Kültür Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı!

sözleşmeli personel alımı başvuru şartları merak konusu oldu. Kültür Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Kültür Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Yapılan duyuruya göre Kültür Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alacak. puanlarına göre alınacak başvurularda Kütüphaneci, Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı kadrolarına alım yapılacak. İşte, Kültür Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları!

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