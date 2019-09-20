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Malatya'da organize suç örgütü çökertildi: 10 zanlı tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ: 10 ZANLI TUTUKLANDI

'da, polis ekiplerince organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül'de 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak', 'Nitelikli yağma', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, 'kasten yaralama', 'tehdit', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme' suçlarını işledikleri iddiasıyla 13 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için kent merkezinde önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı düzenledi. Yapılan baskınlarda 16 ruhsatsız tabanca, 232 tabanca mermisi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kasatura ve çelik yelek ele geçirildi. Silahlara ve diğer malzemelere el koyan ekipler 13 kişiyi de gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanmıştı.

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