YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Ek tercih sonuçlarıyla bir üniversiteye yerleşme hakkı kazanan öğrenciler, ÖSYM'nin belirlediği tarihler içerisinde kayıt işlemlerini yaptıracak. Belirtilen tarihlerde ön kayıt ve kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenciler haklarını kaybedecek. Şimdi merakla kayıt işlemlerinin yapılacağı tarih araştırılıyor. Peki, üniversite ek kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite ek kayıt işlemleri nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların ayrıntılı yanıtları...

Üniversite ek kayıt dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM yaptığı açıklama ile YKS ek tercih sonuçlarını duyurdu. Adaylar, şifre ve T.C Kimlik Numarası ile yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecekler. Yerleştirme sonuçlarına göre, herhangi bir üniversitede eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler belirlenen tarihlerde ön kayıt ve kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Belirtilen tarihler dışında kayıt işlemi yapılmayacak. Adaylar kayıt işlemlerini eksiksiz belgelerle gerçekleştirmek durumunda. Peki, Üniversite ek kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite ek kayıt işlemleri nasıl yapılır? İşte detaylar...

EK KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS ek tercih işlemleri 5-1 Eylül tarihlerinde yapıldı. Sonuçlar yaklaşık 1 haftalık bekleyişin ardından açıklandı. Üniversitelere yerleştirilen öğrenciler, 23-27 Eylül tarihleri arasında işlemlerini yapacak. Adayların 23-25 Eylül tarihlerinde ön kayıt işlemlerini mutlaka yapması gerekiyor. Sorunsuz şekilde ön kayıt yapanlar, üniversitelerde asıl kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

ÜNİVERSİTE EK KAYITLARI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

- İKÂMETGAH BELGESİ

-NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

-3 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

-LİSE DİPLOMASI ASLI VEYA GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ(ISLAK İMZALI)

-YKS SONUÇ BELGESİ (ÖSYM web sayfası çıktısı)

-ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ(ÖSYM web sayfası çıktısı)

-ASKERLİK DURUMU BELGESİ (1996 ve üzeri doğum tarihli öğrenciler kayıt esnasında Askerlik durumuna ilişkin belge getirmek zorundadır.)

- ADLİ SİCİL BELGESİ

ÜNİVERSİTE EK KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM'ce yerleştirilir. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA