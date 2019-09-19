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ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den ek yerleştirme sonuçlarına 'Falcao'lu duyuru

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
SOSYAL MEDYANIN KONUŞTUĞU MESAJ!

döneminde 'ın, hesabı alevli paylaşım yapmış, 'da " sandım." yazmıştı. tercihlerinin açıklamasının ardından Başkanı Prof. Dr. , bu olaya atıfta bulunarak "YKS sonuçları açıklandı." paylaşımının altına kişisel hesabından "Açıklandı sandım." mesajını yazdı.

Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği -EK Yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler merakla sonuçları öğrenmeye çalışırken bu sırada ilginç bir olay yaşandı.

Son dakika: 2019-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı SON DAKİKA: 2019-YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

HER PAYLAŞIMIN ALTINDA AYNI SORU

Sonuçlar açıklanmadan önce öğrenciler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı Prof. Dr. 'ün bilgilendirme amaçlı yaptığı her paylaşımın altına girerek "Ek-Yerleştirme ne zaman açıklanacak?" sorularını yöneltiyordu.

'BAŞKAN'DAN GALATASARAY'A ATIF

Başkan Halis Aygün, ÖSYM'nin hesabından "Sonuçlar açıkladı." paylaşımının altına kişisel hesabından "Açıklandı sandım." yazarak Galatasara'yın döneminde yaşadığı bir olaya atıfta bulundu.

'FALCAO'LU DUYURU

Hatırlanacağı üzere dünyaca ünlü futbolcu 'nun 'a transferi döneminde Galatasaray Twitter hesabından alevli bir paylaşımda bulunmuş. Radamel Falcao'da bu paylaşımın altına " sandım." yazmıştı.

İşte bu olay günlerce spor medyasında konuşulmuştu. Halis Aygün'ün yaptığı paylaşımda ek yerleştirmelerin heyecanla takip edildiği bir anda sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

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