ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den ek yerleştirme sonuçlarına 'Falcao'lu duyuru

Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği YKS-EK Yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler merakla sonuçları öğrenmeye çalışırken bu sırada ilginç bir olay yaşandı.

HER PAYLAŞIMIN ALTINDA AYNI SORU

Sonuçlar açıklanmadan önce öğrenciler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün bilgilendirme amaçlı yaptığı her paylaşımın altına girerek "Ek-Yerleştirme ne zaman açıklanacak?" sorularını yöneltiyordu.

'BAŞKAN'DAN GALATASARAY'A ATIF

Başkan Halis Aygün, ÖSYM'nin hesabından "Sonuçlar açıkladı." paylaşımının altına kişisel hesabından "Açıklandı sandım." yazarak Galatasara'yın transfer döneminde yaşadığı bir olaya atıfta bulundu.

'FALCAO'LU DUYURU

Hatırlanacağı üzere dünyaca ünlü futbolcu Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferi döneminde Galatasaray Twitter hesabından alevli bir paylaşımda bulunmuş. Radamel Falcao'da bu paylaşımın altına "Admin Falcao sandım." yazmıştı.

İşte bu olay günlerce spor medyasında konuşulmuştu. Halis Aygün'ün yaptığı paylaşımda ek yerleştirmelerin heyecanla takip edildiği bir anda sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.