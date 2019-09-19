ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den ek yerleştirme sonuçlarına 'Falcao'lu duyuru
Transfer döneminde Galatasaray'ın, sosyal medya hesabı alevli paylaşım yapmış, Radamel Falcao'da "Admin Falcao sandım." yazmıştı. YKS tercihlerinin açıklamasının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu olaya atıfta bulunarak "YKS sonuçları açıklandı." paylaşımının altına kişisel hesabından "Açıklandı sandım." mesajını yazdı.
Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği YKS-EK Yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler merakla sonuçları öğrenmeye çalışırken bu sırada ilginç bir olay yaşandı.
HER PAYLAŞIMIN ALTINDA AYNI SORU
Sonuçlar açıklanmadan önce öğrenciler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün bilgilendirme amaçlı yaptığı her paylaşımın altına girerek "Ek-Yerleştirme ne zaman açıklanacak?" sorularını yöneltiyordu.
'BAŞKAN'DAN GALATASARAY'A ATIF
Başkan Halis Aygün, ÖSYM'nin hesabından "Sonuçlar açıkladı." paylaşımının altına kişisel hesabından "Açıklandı sandım." yazarak Galatasara'yın transfer döneminde yaşadığı bir olaya atıfta bulundu.
'FALCAO'LU DUYURU
Hatırlanacağı üzere dünyaca ünlü futbolcu Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferi döneminde Galatasaray Twitter hesabından alevli bir paylaşımda bulunmuş. Radamel Falcao'da bu paylaşımın altına "Admin Falcao sandım." yazmıştı.
İşte bu olay günlerce spor medyasında konuşulmuştu. Halis Aygün'ün yaptığı paylaşımda ek yerleştirmelerin heyecanla takip edildiği bir anda sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 'Gaziler Günü' töreninde skandal protesto!
- Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? JGK Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?
- Başkan Erdoğan paylaştı! Anında binlerce beğeni aldı
- Başkan Erdoğan'dan halterci Şaziye Erdoğan’a tebrik
- Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada şoke eden an
- Milyonlarca memuru ilgilendiren haber!
- Düğün konvoyunda ateş açıp yol kapatan zanlılar yakalandı
- Türkiye'den ABD'ye uyarı
- Türkiye'den Rum Kesimi'ne Doğu Akdeniz uyarısı
- İBB Şehir Tiyatroları’nda ideolojik sansür!
- 20 Eylül Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet’in yayımladığı Cuma hutbesi!
- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD, Çin ile aramızı açmaya çalışıyor
- UEFA ülke sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? İşte, güncel UEFA ülke puanları!
- 20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım aylığı (maaşı) yatan iller hangileri?
- Şampiyon 3. yeni bölüm fragmanı - Şampiyon 2. son bölümde Kafkas geçmişle yüzleşti!
- Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? JGK Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?
- Trump'ı Netanyahu konusunda böyle uyarmış! "Sizinle oynadılar"
- S. Bratislava Beşiktaş maçı şifresiz veren kanallar! | Bratislava Beşiktaş maçı nereden izlenir?
- Medipol Başakşehir, Roma deplasmanında mağlup
- Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm tek parça full izle! | ATV
- Süper Loto sonuçları 19 Eylül Perşembe - Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları!
- Getafe Trabzonspor maçı şifresiz veren kanallar! Getafe Trabzonspor maçı nereden izlenir?