ÖSYM giriş: YKS ek yerleştirme sonuçları öğren! YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YKS ek yerleştirme sonuçları resmen açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, 19 Eylül 2019 tarihinde saat 14.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler." denildi. Peki, YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte sorgulama ekranı...

ÖSYM, YKS ek yerleştirme sonuçlarını duyurdu. 5-11 Eylül tarihleri arasında yapılan tercihlerin sonucu merakla bekleniyordu. İlk yerleştirmelerde üniversite kazanamayan öğrenciler, boş kontenjanlara göre yeniden tercih yaptı. İkinci tercihlerin ardından on binlerce öğrenci daha üniversiteli oldu. Şimdi öğrenciler heyecanla yerleştikleri üniversiteleri araştırıyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM, YKS ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada; "2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, 19 Eylül 2019 tarihinde saat 14.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler." ifadelerini kullandı.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama işlemleri ÖSYM'nin resmi sayfası sonuc.osym.gov.tr adresinden yapılıyor. Adaylar şifreleri ve T.C Kimlik Numaraları ile işlemlerini gerçekleştirebilir. Sorgulama işlemini haberimizdeki bağlantı aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÜNİVERSİTE EK KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır.

Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.

EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM'ce yerleştirilir.

Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.

Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C'de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.