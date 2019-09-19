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Meteoroloji'den Tuzla'daki yangınla ilgili açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
METEOROLOJİ'DEN TUZLA'DAKİ YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tuzla'daki sırasında gökyüzüne karışan kimyasalların için tehlike yaratmayacağını açıkladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Tuzla'da meydana gelen neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar 'yi terk edeceği tahmin edilmektedir. Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki öngörülmemektedir" denildi.

Tuzla'da meydana gelen yangın nedeniyle havaya salınan kimyasalların İstanbul'un yanı sıra , ve için tehlikeli olacağı iddia edilmişti.

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