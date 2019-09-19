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Mansur Yavaş hakim karşısına çıkıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
MANSUR YAVAŞ HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı , ’de günlerce konuşulan ‘sahte senet’ skandalı ile ilgili 22 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. Yavaş, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Görevi kötüye kullanma’ ve ‘Kişilerin huzur ve sükununu bozmak” suçu kapsamında ifade verecek.

'li Büyükşehir Belediye Başkanı adı geçtiğimiz aylarda sahte senet skandalına karışmıştı. Yavaş'ın iş adamı adına düzenlenen sahte bir senetle 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalıştığı ileri sürülmüştü. Bu iddia ardından Necmettin Kesgin, Mansur Yavaş'tan şikayetçi olmuştu. O şikayet ardından iddianame düzenlenmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Sabah'ın haberine göre; düzenlenen iddianame Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın ilk duruşması 22 Eylül'de saat 14:00'da yapılacak. Davada 'sanık' sıfatıyla hakim karşısına çıkacak olan Mansur Yavaş, hakkındaki iddialara cevap verecek.

Yavaş, Mahkemesi'nde 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçu kapsamında yargılanacak.

Bilindiği gibi Mansur Yavaş, danışmanlık sözleşmesi olmadığı halde Necmettin Kesgin'den 600 bin dolar tahsil etmek istemek ve görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor. Yavaş'ın SMS üzerinden tehdit mesajları göndererek danışmanlık ücretini tahsil etmeye çalışması üzerine Necmettin Kesgin tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu. Savcılık bunun üzerine Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatmıştı.

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Mehmet Mehmet

Chp.hdp.eşittirpkk.devlete zarardan başka.vermediler

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır2
cevapla 19.09.2019 23:08
Mehmet Mehmet

Ankara yazik bu kişiyi nasıl seçtiler çok yazik kötüler görmeyince iyilerin değeri bilinmez

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır2
cevapla 19.09.2019 23:05
Mesut Mesut

Mahkeme-i Kübra'da nasıl hesap verecek bütün bu güruh.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır2
cevapla 19.09.2019 21:49
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