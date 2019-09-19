Mansur Yavaş hakim karşısına çıkıyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye’de günlerce konuşulan ‘sahte senet’ skandalı ile ilgili 22 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. Yavaş, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Görevi kötüye kullanma’ ve ‘Kişilerin huzur ve sükununu bozmak” suçu kapsamında ifade verecek.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş adı geçtiğimiz aylarda sahte senet skandalına karışmıştı. Yavaş'ın iş adamı Necmettin Kesgin adına düzenlenen sahte bir senetle 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalıştığı ileri sürülmüştü. Bu iddia ardından Necmettin Kesgin, Mansur Yavaş'tan şikayetçi olmuştu. O şikayet ardından iddianame düzenlenmişti.
HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Sabah'ın haberine göre; düzenlenen iddianame Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın ilk duruşması 22 Eylül'de saat 14:00'da yapılacak. Davada 'sanık' sıfatıyla hakim karşısına çıkacak olan Mansur Yavaş, hakkındaki iddialara cevap verecek.
Yavaş, Mahkemesi'nde 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçu kapsamında yargılanacak.
Bilindiği gibi Mansur Yavaş, danışmanlık sözleşmesi olmadığı halde Necmettin Kesgin'den 600 bin dolar tahsil etmek istemek ve görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor. Yavaş'ın SMS üzerinden tehdit mesajları göndererek danışmanlık ücretini tahsil etmeye çalışması üzerine Necmettin Kesgin tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu. Savcılık bunun üzerine Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatmıştı.
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Chp.hdp.eşittirpkk.devlete zarardan başka.vermedilercevapla 19.09.2019 23:08
Ankara yazik bu kişiyi nasıl seçtiler çok yazik kötüler görmeyince iyilerin değeri bilinmezcevapla 19.09.2019 23:05
Mahkeme-i Kübra'da nasıl hesap verecek bütün bu güruh.cevapla 19.09.2019 21:49
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