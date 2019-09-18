Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe: 1 ton esrar, 6 milyon 718 bin kenevir ele geçirildi
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük darbe vuruldu. Düzenlenen operasyonda, 955 kilo 150 gram esrar ile birlikte 6 milyon 718 bin 750 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkisi ile yaklaşık 134 ton esrar üretilebileceği belirtilirken, son yıllarda ülke genelinde terörün finans kaynağına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan en büyük uyuşturucu miktarının ele geçirildiği bildirildi.
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, BTÖ mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, BTÖ mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, diğer malzemeler ile sığınakları imha etmek, BTÖ ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ilçesi güneyi ile Hazro ilçesi kuzeybatısında kalan dağlık ve kırsal alanda, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününden itibaren icrasına başlanılan Bayrak-134 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Öcal-03 Operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi.
TUĞGENERAL ERDEM, KIRSALDA ASKERLERİYLE BİRLİKTE OPERASYONA KATILDI
Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, operasyonu Lice ve Hazro kırsalında askerleriyle birlikte yerinde yönetti. Tuğgeneral Erdem'in sahada bizzat operasyonu yönetmesi jandarma ekiplerine büyük moral oldu. Komutanlarını kırsalda operasyonda gören askerler, bölgeyi didik didik arayarak her taşın altına baktı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, operasyonda yaklaşık 1 ton esrar ile 134 ton esrar yapılabilecek miktarda kenevir bitkisi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen temas araması neticesinde; arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 955 kilo 150 gram esrar, 19 ayrı noktada toplam 6 milyon 718 bin 750 kök kenevir bitkisi ile kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 9 bin 700 metre uzunluğundaki su hortumu, borusu, 6 adet su motoru ve 3 adet elek ele geçirilmiş, yakalanan esrar muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edilmiştir" denildi.
SON YILLARDA ÜLKE GENELİNDE TEK OPERASYONLA YAKALANAN EN BÜYÜK MİKTAR
Açıklamada, ele geçirilen kenevirin son yıllarda ülke genelinde tek operasyonla yakalanan en büyük miktar olduğu belirtildi. Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem'in bizzat sevk ve idare ettiği operasyonda terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük darbe vuruldu. Operasyonda terörün nefesini kesen jandarma birlikleri başarılı bir şekilde dönüş sağladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Operasyonda ele geçirilen kenevirle yaklaşık 134 ton esrar üretilebilmekte olup, son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmuş, uyuşturucu maddeyi kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur. Operasyon bölgesi içerisinde, yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen aramada; 124 şahıs ve 44 araç kontrol edilmiş, 1 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır. Lice ilçesi Bağlan Köyünde ikamet eden M.Ş.B. ve A.B. isimli şahısların ikametlerinde yapılan arama neticesinde 1 adet poşet içerisinde 12 kilogram esrar ele geçirilmiş, malzemeler muhafaza altına alınarak şahıslar gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
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