Kremlin, Putin-Erdoğan görüşmesinin fotoğraflarını yayınladı
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
Rusya'nın resmi başkanlık web sitesi Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Başkan Erdoğan görüşmesinin fotoğraflarını ‘Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya geldi’ başlığıyla yayınladı.
Fotoğrafları, 'Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya geldi' başlığıyla yayınlayan Kremlin, aynı zamanda heyetler arası görüşmeden de görselleri paylaştı.
Heyetler arası görüşmeye, Rus tarafından Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Enerji Bakanı Alexander Novak, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Yerleşimi Rusya Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev katıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- HDP'li isimler belediyenin gelir bütçesini paylaşıyor
- Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu
- Kirli ilişki sürüyor! Clinton'dan Enes Kanter'e yakın ilgi
- Son dakika: Pençe-3 Operasyonu'nda yeni safha
- Tutuklanan HDP'li başkanın yerine kayyum atandı
- 3 ilde yaşa dışı bahis şebekesine operasyon
- İşte Adnan Oktar'ın neden kaçtığının cevabı!
- İstanbul Valiliği duyurdu: Yıkılacaklar
- TUS sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı
- Jandarma ve MİT'ten PKK operasyonu
Daha Fazla Gör
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!
- PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?
- Şampiyonlar Ligi maç özetleri! 17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi özet ve golleri!
- Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevda’nın sırları açığa çıkıyor…
- ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Üniversite ek tercih sonuçları!
- Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda?
- Getafe Trabzonspor maçı ne zaman? Getafe Trabzonspor maçı hangi kanalda?
- Kimse Bilmez 14. bölüm izle! Kimse Bilmez 14. son bölüm tek parça izle! | ATV
- Şampiyon dizisi oyuncuları kim kimdir? Şampiyon dizisi konusu nedir?
- Teknofest’e nasıl gidilir? Teknofest nerede, giriş ücretli mi?
- Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 2019-2020 Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir?