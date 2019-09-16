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Kremlin, Putin-Erdoğan görüşmesinin fotoğraflarını yayınladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
KREMLİN, GÖRÜŞMENİN FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI

'nın resmi başkanlık web sitesi Kremlin, Rusya Devlet Başkanı -Başkan Erdoğan görüşmesinin fotoğraflarını ‘Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı ile 'da bir araya geldi’ başlığıyla yayınladı.

Fotoğrafları, ', Türkiye Cumhurbaşkanı ile 'da bir araya geldi' başlığıyla yayınlayan Kremlin, aynı zamanda heyetler arası görüşmeden de görselleri paylaştı.

Heyetler arası görüşmeye, Rus tarafından Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, 'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Enerji Bakanı Alexander Novak, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Yerleşimi Rusya Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev katıldı.

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