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Düğün konvoyunda ateş açıp yol kapatan zanlılar yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.09.2019
DÜĞÜN KONVOYUNDA ATEŞ AÇIP YOL KAPATAN ZANLILAR YAKALANDI

Küçükçekmece'de düğün konvoyunda havaya ateş açıp, yolu trafiğe kapatarak meşale yaktıkları iddiasıyla yakalanan 8 kişi 'ne götürüldü.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, D-100 karayolu Sefaköy mevkisinde düğün konvoyundaki araç sürücülerinin tabancayla havaya ateş açıp yolu kapattıkları, meşale yakıp polis sireni kullanarak trafiği tehlikeye düşürdükleri anların sosyal medyaya yansıması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, düğün konvoyunda havaya ateş ettiği belirlenen şüpheli E.B. ile araç sürücüleri K.P, S.F.A, E.O, E.Y, E.E, İ.S ve M.C.'yi yakaladı.

Şüphelilerden birinin olayda kullandığı kuru sıkı tabanca da ele geçirildi.

Gözaltına alınan düğün konvoyundaki sürücülere kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 108'er lira, trafiği tehlikeye sokacak şekilde araç kullanmaktan 108'er lira, araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmekten 108'er lira olmak üzere toplam 2 bin 592 lira para cezası verildi.

'ne götürülen şüphelilerin haklarındaki yasal işlemler devam ediyor.

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ALPASLAN ALPASLAN

Bu olaylara daha ne kadar göz yumulacak YASAK yapılmaması gereken davranışlar olduğunu bildikleri halde yapılıyorsa bu sıkıntıyı kökünden ibretlik ceza verilmeli...

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cevapla 19.09.2019 17:56
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