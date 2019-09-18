Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 111 tutuklama...
Son dakika haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, mahkemeye sevk edilen tamamı muvazzaf 111 şüpheli tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) TSK yapılanmasında ankesör-sabit kontörlü hattı kullandığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen ve mahkemeye sevk edilen tamamı muvazzaf 138 şüpheliden, 111'i tutuklanırken, 27'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer alan ve ankesör-sabit kontörlü hatlardan iletişim kurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kara, hava, deniz, jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarında görevli 180 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelilerden 40'ının etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulundukları, 2'sinin ise değişen delil durumu nedeniyle emniyetten serbest bırakılmasına karar verdi.
Savcılık, eş zamanlı operasyon tarihinden bugüne kadar işlemleri tamamlanan 138 şüpheliyi ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.
Nöbetçi hakimlik, aralarında darbe girişimi davasında "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Metin İyidil'in emir astsubayın da bulunduğu 111 şüphelinin atılı suçtan tutuklanmalarına hükmetti. Hakimlik, 27 şüphelinin ise mevcut delil durumu ve hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması nedenleriyle adli kontrol uygulanmak şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Bu arada aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan tamamı muvazzaf 39 şüphelinin ise Kuvvet Komutanlıklarıyla koordineli şekilde yakalanarak kolluk birimine getirilmesi işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
Yine 4 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon tarihi itibariyle başka yer yargı birimlerince gözaltına alınmaları/tutuklanmaları nedeniyle gözaltı kararının iptal edilerek, yakalama kararının infaz edilemediği belirtildi.
- Süreç
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün haberleşme aracı olarak kullandığı ankesör-sabit kontörlü hatlarla irtibat sağladığı tespit edilen muvazzaf 223 astsubay hakkında geçen hafta gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 100'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 41'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığında, 32'sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, 46'sının Jandarma Genel Komutanlığında ve 4'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yaptığı belirtilmişti.
İstanbul merkezli 50 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Metin İyidil'in 2014-2015 yılları arasında emir astsubaylığını yapan M.Y'nin de olduğu da öğrenilmişti.
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