Yargıtay ve Danıştaya yeni üye seçimi Resmi Gazete'de
Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca boş bulunan Yargıtaydaki 8 ve Danıştaydaki 3 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Remzi Doğan, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Faruk Şener, Ankara Başsavcıvekili Ramazan Dinç, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Nazmi Alp, Ankara Hakimi Ali Ramazan Bilgisiçok, Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik Yargıtay üyeliğine seçildi.
Danıştay Savcısı Zuhal Öztaş, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Tekin Yalım ve Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku ise Danıştay'ın yeni üyeleri oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Teknofest’e nasıl gidilir? Teknofest nerede, giriş ücretli mi?
- ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- AK Parti'den yargı paketi ve af açıklaması
- YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Erdoğan, Nihat Özdemir'i kabul etti
- Rektör atamaları Resmi Gazete'de
- Başsavcılıktan FETÖ haberine flaş yalanlama!
- Şampiyon dizisi oyuncuları kim kimdir? Şampiyon dizisi konusu nedir?
- S-400 açıklaması! "Patriot teklifine açığız fakat..."
- Örgüt lideri Adnan Oktar savunmasında neler söyledi?
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!
- PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?
- Şampiyonlar Ligi maç özetleri! 17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi özet ve golleri!
- Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevda’nın sırları açığa çıkıyor…
- ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Üniversite ek tercih sonuçları!
- Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda?
- Getafe Trabzonspor maçı ne zaman? Getafe Trabzonspor maçı hangi kanalda?
- Kimse Bilmez 14. bölüm izle! Kimse Bilmez 14. son bölüm tek parça izle! | ATV
- Şampiyon dizisi oyuncuları kim kimdir? Şampiyon dizisi konusu nedir?
- Teknofest’e nasıl gidilir? Teknofest nerede, giriş ücretli mi?
- Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 2019-2020 Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir?