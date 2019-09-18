Eski hakim Kemal Dadak'a FETÖ'den hapis
Giriş Tarihi: 18.09.2019
Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski hakim Kemal Dadak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Dadak ve avukatı katıldı.
Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.
Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Dadak, örgüt üyesi olmadığını iddia etti. Gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunan Dadak, beraat talebinden bulundu.
Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.
Karara göre sanık Dadak'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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