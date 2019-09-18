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Eskişehir'de CHP yönetimine kayyum atandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.09.2019
O İLDE CHP YÖNETİMİNE KAYYUM ATANDI

Eskişehir’de görevden alınan eski İl Başkanı ’ın başvurusu üzerine 3’üncü , parti yönetimine olağanüstü kongreye gideceği tarihe kadar 3 kişilik atanmasına karar verdi.

Eskişehir'de İl Başkanı , geçen yıl Kasım ayında CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından görevden alındı, yerine ise CHP'nin eski il başkanlarından Abdulkadir Adar atandı. Görevden alınan Akman, avukatı aracılığıyla Eskişehir 3'üncü 'ne dava açarak olağanüstü il kongresi yapılmak üzere il yönetimine atanmasını istedi. Davanın üçüncü duruşmasına eski CHP İl Başkanı Rabia Akman ile taraf avukatları katıld��.

Mahkemenin hakimi, partinin 45 gün içinde gerçekleştirilecek olağanüstü kongresine kadar üç üyenin görevlendirilmesi talebini kabul ederek, il yönetimine Yahya Çelik, Şuayip Çapar ve Hikmet Bingül'den oluşan heyetin atanmasına karar verdi. Eskişehir CHP il yönetimi, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından üst mahkemeye itiraz edecek ve kabul edilmemesi durumunda, kayyum ataması partiye tebliğ edilerek 45 günlük süreçte olağanüstü kongreye gidilecek.

Kaynak: DHA

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