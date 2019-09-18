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Son dakika: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
HAKKARİ'DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, kırsalında, ve ()Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı 'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, ve ()Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle, Hakkari kırsalında son iki günde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 olmuştur.

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