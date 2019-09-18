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Kocaeli'deki metro hattını bakanlık yapacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.09.2019
KOCAELİ'DEKİ METRO HATTI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME!

'deki Gebze (OSB)-Darıca 'nın yapımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilecek şehir içi kapsamına alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Gebze OSB-Darıca 'nın inşası için gerekli iş ve işlemler konusunda Ulaştırma ve yetkili olacak.

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