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Son dakika: Pençe-3 Harekatı kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberine göre; Pençe - 3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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