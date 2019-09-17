Son dakika: Diyarbakır'da HDP'li belediye başkanının yerine kaymakam görevlendirildi!
Son dakika haberine göre; Diyarbakır Kulp'ta sivillerin bulunduğu minibüse el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan HDP'li belediye başkanının yerine kaymakam görevlendirildi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu terör saldırıyla ilgili tutuklanan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine Kaymakam Mustafa Gözlet görevlendirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, HDP'li Kulp Belediye Başkanı Taş'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma", suçları kapsamında hakkında devam eden 5 ayrı soruşturma ve 1 kovuşturma bulunduğu belirtilerek, 12 Eylül'de Ağaçkorur Mahallesi'nde 7 vatandaşın şehit olduğu hain terör saldırısı üzerine Kulp Cumhuriyet Başsavcılığının "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü propagandası yapma", "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçlarını esas olarak başlattığı soruşturmada Kulp Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla dün tutuklandığı ifade edildi.
Taş'ın, Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı ifade edilen açıklamada, Belediye Kanununun 45 ve 46. maddeleri kapsamında Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet'in Kulp Belediye Başkan vekili olarak Valilikçe görevlendirildiği kaydedildi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı terör saldırıyla ilgili gözaltına alınan, HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş, Mehmet Emin Ay ve Fatma Ay dün tutuklanmıştı.
Belediyede arama yapılmıştı
Kulp Belediyesine ait bir aracın saldırının gerçekleştiği yerde patlamadan kısa süre önce görüldüğü iddiası ve tanık ifadeleri üzerine olayın ardından polis ekiplerince Kulp Belediyesi ile HDP Kulp İlçe Başkanlığında yapılan aramada, kamera kayıtlarıyla bazı dokümanlara el konulmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Erdoğan, Nihat Özdemir'i kabul etti
- S-400 açıklaması! "Patriot teklifine açığız fakat..."
- Teknofest’e nasıl gidilir? Teknofest nerede, giriş ücretli mi?
- Başsavcılıktan FETÖ haberine flaş yalanlama!
- Rektör atamaları Resmi Gazete'de
- Yargıtay ve Danıştaya yeni üye seçimleri
- YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- AK Parti'den yargı paketi ve af açıklaması
- Şampiyon dizisi oyuncuları kim kimdir? Şampiyon dizisi konusu nedir?
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!
- PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?
- Şampiyonlar Ligi maç özetleri! 17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi özet ve golleri!
- Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevda’nın sırları açığa çıkıyor…
- ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Üniversite ek tercih sonuçları!
- Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda?
- Getafe Trabzonspor maçı ne zaman? Getafe Trabzonspor maçı hangi kanalda?
- Kimse Bilmez 14. bölüm izle! Kimse Bilmez 14. son bölüm tek parça izle! | ATV
- Şampiyon dizisi oyuncuları kim kimdir? Şampiyon dizisi konusu nedir?
- Teknofest’e nasıl gidilir? Teknofest nerede, giriş ücretli mi?
- Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 2019-2020 Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir?