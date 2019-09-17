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Son dakika: Diyarbakır'da HDP'li belediye başkanının yerine kaymakam görevlendirildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
TUTUKLANAN BELEDİYE BAŞKANININ YERİNE KAYMAKAM ATANDI

Son dakika haberine göre; Kulp'ta sivillerin bulunduğu minibüse el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan 'li belediye başkanının yerine kaymakam görevlendirildi.

'ın Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu terör saldırıyla ilgili tutuklanan 'li Kulp Belediye Başkanı 'ın yerine Kaymakam Mustafa Gözlet görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, HDP'li Kulp Belediye Başkanı Taş'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma", suçları kapsamında hakkında devam eden 5 ayrı soruşturma ve 1 kovuşturma bulunduğu belirtilerek, 12 Eylül'de Ağaçkorur Mahallesi'nde 7 vatandaşın şehit olduğu hain terör saldırısı üzerine Kulp Cumhuriyet Başsavcılığının "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü propagandası yapma", "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçlarını esas olarak başlattığı soruşturmada Kulp Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla dün tutuklandığı ifade edildi.

Taş'ın, Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı ifade edilen açıklamada, Belediye Kanununun 45 ve 46. maddeleri kapsamında Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet'in Kulp Belediye Başkan vekili olarak Valilikçe görevlendirildiği kaydedildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı terör saldırıyla ilgili gözaltına alınan, HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman, Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş, Mehmet Emin Ay ve Fatma Ay dün tutuklanmıştı.

Belediyede arama yapılmıştı

Kulp Belediyesine ait bir aracın saldırının gerçekleştiği yerde patlamadan kısa süre önce görüldüğü iddiası ve tanık ifadeleri üzerine olayın ardından polis ekiplerince Kulp Belediyesi ile HDP Kulp İlçe Başkanlığında yapılan aramada, kamera kayıtlarıyla bazı dokümanlara el konulmuştu.

Son dakika: Diyarbakır'daki hain saldırı sonrası HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltında SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DAKİ HAİN SALDIRI SONRASI HDP'Lİ KULP BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Diyarbakır Kulp’taki hain saldırının perde arkası DİYARBAKIR KULP’TAKİ HAİN SALDIRININ PERDE ARKASI

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