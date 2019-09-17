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Bitlis'te iki terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2019
BİTLİS'TE İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği ve bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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