Bitlis'te iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bitlis kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği ve bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.